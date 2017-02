▬▬ TICKETS ▬▬

⚫️ ATENTIE!!!

CEI CARE NU AU RETURNAT BILETELE REGULAR & VIP PENTRU EVENIMENTUL THE MISSION DIYNAMIC SHOWCASE VOR BENEFICIA DE INTRARE GRATUITĂ ȘI LA THE MISSION 16 YEARS ANNIVERSARY.

LA INTRARE BILETELE VOR FI VALIDATE ȘI ÎNAPOIATE POSESORILOR, ASTFEL ÎNCÂT ELE SĂ ASIGURE ACCESUL ȘI LA EVNIMENTUL THE MISSION DIYNAMIC SHOWCASE CARE VA FI REPROGRAMAT.

⚫️ BILETE REGULAR în sistem e-ticket – 55 RON

Plasează o comandă pe Bilete.ro prin e-ticket (print at home). Plătește cu cardul, fără taxă de curierat.

Pentru fiecare bilet achiziționat vei primi pe email un link unic. Tot

ce trebuie să faci este să-ți printezi biletul acasă și să vii cu el la

eveniment.

⚫️ BILETE REGULAR AVANS: 60 RON (în rețeaua Bilete.ro)

⚫️Prin comandă la www.bilete.ro (livrare la domiciliu prin curierat)

⚫️ Direct – Biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poștei Române, în magazinele Inmedio semnalizate “Bilete.ro” și în magazinele Germanos. Lista completă a celor peste 1000 de puncte de vânzare din rețeaua Bilete.ro de pe întreg cuprinsul țării poate fi accesată aici: http://www.bilete.ro/partners.asp.

⚫️Alte puncte de vânzare: E3 (Calea Floreasca Nr. 111 -113), Entourage (Str. Eugen Carada Nr. 5-7 Centrul Vechi), Metrou Unirii 1, Calea Griviței, Nr. 143, parter, în incinta Hotel Ibis.

⚫️BILETE VIP ÎN AVANS: 100 RON

⚫️ BILETE REGULAR LA INTRARE: 80 RON

⚫️ BILETE VIP LA INTRARE: 120 RON

☏ Pentru BILETE VIP și REZERVĂRI mese sunați la:

+40 733 627 846

Accesul persoanelor sub 18 ani este strict interzis! Vă recomandăm să aveţi un act de identitate asupra dumneavoastră.

BUY TICKETS HERE: