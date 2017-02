Acreditari de presa: LUMINITA@THEMISSION.RO

ACREDITARI DE PRESA

Inscrierile pentru acreditari de presa la evenimentele The Mission pot fi trimise numai intre anumite date care sunt anuntate din timp pentru fiecare eveniment in parte. Acestea se trimit printr-un e-mail la adresa: matei@themission.ro

si trebuie sa contina urmatoarele:

– numele evenimentului;

– numele publicatiei / website-ului / postului TV sau radio;

– cifre de tiraj / trafic / difuzare / audiente si a oricaror alte detalii relevante pentru clarificarea pozitiei pe piata a publicatiei/ postului;

– un document in format PDF sau JPEG (print screen), dupa caz, cu materialele aparute despre evenimentul in cauza pana la data depunerii cererii de acreditare;

– numele complet si functiile (redactor, reporter, fotograf, cameraman, producator) celor doi (maxim) reprezentanti ai publicatiei / postului.

Aprobarea cererii de acreditare este reprezentata de raspunsul din partea The Mission la e-mailul trimis (reply), oferit cel tarziu in ziua incheierii inscrierilor. Aprobarea cererii atrage cu sine raspunderea publicatiei/ postului de a trimite numele complete si functiile persoanelor care vor asista la eveniment; in caz contrar acreditarile nu sunt valabile.

Acreditarile de presa sunt valabile exclusiv pentru angajatii institutiei in numele careia se inainteaza cererea de acreditare (redactor, reporter, fotograf, cameraman, producator), iar in cazul colaboratorilor institutiei este necesara aplicarea cererii de catre un reprezentant oficial al publicatiei / postului.

Acreditarile de presa nu sunt transmisibile si nu se elibereaza in format printat. Numele persoanelor carora li se va permite accesul la eveniment, pe baza aprobarii cererii de acreditare, vor forma o lista speciala, care se va afla la intrarea in locatie.

Accesul pe lista de presa acreditata se va face de la deschiderea portilor de acces pana la 01:00 exclusiv prin prezentarea unui act de identitate valabil (buletin identitate, carte identitate, pasaport, carnet conducere). Legitimatiile de presa nu sunt considerate un act de identitate si nici nu ofera niciunui posesor accesul la eveniment ca presa acreditata.

Post eveniment, The Mission asteapta de la presa acreditata materialele (in format PDF sau JPEG) care au fost publicate. Eventuala utilizare a acestor materiale pe website-ul sau retelele sociale The Mission va fi insotita de creditele respective. Daca publicatia / postul acreditat nu trimite materialele publicate la cel mult o saptamana dupa eveniment aceasta rezulta in neacordarea unor eventuale viitoare acreditari de presa.

Va multumim pentru intelegere.